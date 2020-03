Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei intra in carantina, dupa ce senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus, fiind primul parlamentar depistat. Potrivit informațiilor aparute ulterior, el a participat și la o petrecere cu aproximativ 400 de invitați. Liberalul ar fi fost a doua zi, luni, la Parlament.

- Parlamentul Romaniei iși suspenda activitatea pentru o saptamana, cu posibilitatea de prelungire, in contextul crizei generate de coronavirus, a declarat pentru MEDIAFAX, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Activitațile vor fi, insa, desfașurate in mediul online, atat timp cat…

- Liviu Voiculescu, presedintele PNL Olt, si Ion Voicu, validat candidat pentru functia de presedinte al CJ Olt, vor intra in izolare la domiciliu in urma participarii, la Bucuresti, la intalnirea la care a fost prezent si senatorul PNL Vergil Chitac, testat pozitiv pentru Covid-19.

- Consiliul de Administratie al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu a decis, in sedinta din 11 martie, luarea unor masuri pentru prevenirea imbolnavirii cu virusul COVID 19. Astfel, in perioada 11-22 martie 2020, modalitatea de predare fata in fata va fi inlocuita cu predarea in regim online, prin…

- O casa de avocatura cu peste 20 de avocați din Cluj-Napoca iși suspenda toate activitatile de reprezentare sau asistare a clientilor in instante pana in momentul la care masurile guvernamentale de protectie a populatiei fata de virusul gripal Covid-19 vor inceta, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunța supendarea tuturor activitaților de relații cu publicul, la sediul instituției, incepand de miercuri pana in 22 martie, cu posibilitatea prelungirii acestei masuri, pentru a preveni raspandirea cu noul tip de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Activitatea…