- Incalzirea globala provoaca topirea ghetarilor din Himalaya intr-un ”ritm extraordinar”, potrivit unui nou studiu publicat in revista Scientific Reports. Totodata, ghetarii din aceasta zona se topesc mai repede decat in orice alta regiune din lume, amenintand alimentarea cu apa a aproape doua miliarde…

- Himalaya este cel mai inalt sistem montan de pe Pamant, intinzandu-se pe o lungime de 2400 de kilometri și are o lațime de la 150 la 350 de kilometri. In afara de Nepal, acest lanț trece prin inca șase țari: India, China, Pakistan, Bhutan și Myanmar, iar poalele incep din nordul Bangladeshului.

