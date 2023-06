Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 15 tuburi din totalul de 50 contractate de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași pentru podul provizoriu de la Milișauți de peste raul Suceava au ajuns in albie, in apropiere de zona unde vor fi amplasate.Tuburile sunt aduse la Milișauți in transporturi de cate doua, insa ...

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzau a anunțat ca a finalizat lucrarile de refacere intr-una din zonele calamitate de pe DN2 N, sectorul Dumbraveni-Jitia, pe raza localitații Chiojdeni. „Au fost finalizate lucrari de refacere calamitate DN2N km 43, Chiojdeni, județul Vrancea. Lucrarile…

- Accidente mortale nu sunt de azi, de ieri, pe raza comunei Letcani, nu este vorba despre o simpla intamplare nefericita. Cazul micutului Luca, decedat la doar 3 ani in accidentul de la Letcani, a starnit multa emotie publica. El era alaturi de tatal sau, care a fost grav lovit de un camion si fratele…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Buzau anunta, miercuri, inceperea lucrarilor de consolidare a versantilor ce marginesc DN 10, in zona localitatii Siriu, zona intens afectata de caderile de pietre, potrivit news.ro.Reprezentantii DRDP Buzau anunta, miercuri, ca au inceput lucrarile de…

- Doar 58% din lucrarile care trebuiau efectuate pe Centura Timișoara Sud au fost realizate pana la data rezilierii contractului cu firma italiana Tirrena Scavi. In cadrul licitației lansate de catre CNAIR prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, o firma și patru asocieri de firme…

- Situația aberanta inregistrata la investiția de reabilitare a podului de la Milișauți, cu lucrari sistate de mai bine de un an și lipsa de coerența a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași in derularea contractului l-au determinat pe prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, sa ...

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara informeaza ca pe DN 59 (foto) se lucreaza la așternerea covorului asfaltic pe sectorul Șag – Jebel astazi, precum și sambata. Punctual, circulația va fi dirijata cu semafor temporar.

- Proiectul de realizare a Centurii Craiova Sud II, varianta de legatura intre DN 56 Craiova – Calafat, DN 55 Craiova – Bechet și DN 6 Alexandria – Caracal – Craiova, este la un pas sa se transforme intr-un esec rasunator al constructorului. Venita cu un portofoliu impresionant in spate, firma italiana…