Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2018. Deputații au votat ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare libera. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi “pentru”,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul Legii manualului scolar, cu 175 de voturi "pentru", 82 de voturi "impotriva" si patru abtineri. "Manual scolar este principalul instrument de lucru...

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Deputatii sunt unii dintre cei mai mari castigatori ai revolutiei fiscale, urmand ca prin transferul contributiilor si prin legea salarizarii sa castige in plus circa 800 de lei net pe luna.

- In timp ce sindicatele se plang ca angajatii din sistemul bugetar pierd intre 30 si 40 la suta din salariu, ca urmare a aplicarii legii salarizarii si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat, deputatii castiga incepand din aceasta luna 800 de lei in plus. Este vorba despre deputatii fara…