Se taie din banii de la BISERICI! Cîțu n-are milă! Proiectul de buget de stat elaborat de Guvernul Cițu prevede reducerea masiva in 2021, cu aproape 89% fața de execuția preliminata pe anul trecut, a banilor publici alocați pentru susținerea cultelor religioase, de la circa 249 milioane lei in 2020 la numai 28 milioane lei anul acesta. Deși era anunțata ca sigura, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost AMANATA In 2019, finanțarea acordata de stat in acest scop s-a ridicat la peste 269 milioane lei. Este vorba despre alocarile de la buget, prin Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Secretariatului General al Guvernului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Cu bugetul aproape gata, Guvernul are pe masa proiectul de ordonanța prin care reduce din cheltuieli astfel încât sa se încadreze într-un deficit de 7-7,1. Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro, în draftul de ordonanța plecat pe circuitul de avizare se…

- PSD solicita partidelor din coaliția de guvernare sa iși asume politic obiectivul de a vaccina 10,4 milioane de romani pana in septembrie, iar in cazul in care acest lucru nu se va realiza Guvernul Cițu sa demisioneze. Partidul Social Democrat solicita partidelor din coaliția de guvernare sa iși asume…

- Romania reia procedura de achiziție a unor baterii de coasta menite sa apere litoralul Marii Negre de nave inamice. Subiectul nu a fost anunțat pana la aceasta ora de niciun inalt oficial al statului, deși premierul Florin Cițu a avut conferința de presa la finalul ședinței in care s-a luat hotararea.…

- ​Asociația Municipiilor din România, condusa de primarul PNL Emil Boc, lanseaza un prim atac la guvernul condus de Florin Cîțu, nemulțumita de ordonanța de urgența prin care se modifica peste 20 de acte normative, printre care și Codul Administrativ care amâna pensiile speciale ale…

- In continuarea dialogului dintre autoritațile publice și cultele religioase, in data de 25 noiembrie 2020, Secretariatul de Stat pentru Culte, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului si al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a organizat o intalnire de lucru, in format videoconferința,…

- Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, intr-o intalnire de lucru, in format videoconferinta, organizata de Secretariatul de Stat pentru Culte, ca trebuie mentinute masurile dispuse de catre autoritati prin care slujbele religioase se pot desfasura simultan atat in interiorul, cat si in afara…

- Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, intr-o intalnire de lucru, in format videoconferinta, organizata de Secretariatul de Stat pentru Culte, ca trebuie mentinute masurile dispuse de catre autoritati prin care slujbele religioase se pot desfasura simultan atat in interiorul, cat si in afara…

- Ceva mai bine de 40% dintre locuințele existente in Romania se incalzesc cu combustibil solid, lemne și carbune, utilizand sobe cu randament scazut, se arata in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050. Daca…