Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a mai vaccinat nicio persoana cu serul produs de AstraZeneca in luna noiembrie dupa ce au expirat dozele pe care le avea in stoc. In conferința saptamanala de presa susținuta marți, Valeriu Gheorghița a anunțat ca vor mai fi achiziționate doze pentru rapelurile programate, urmand sa se propuna…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, indeamna persoanele care sufera de diabet zaharat sa se vaccineze impotriva COVID. Medicul militar a subliniat ca pacientii cu diabet sunt extrem de vulnerabili la infectia cu SARS-CoV-2,…

- Persoanele care sufera de diabet zaharat sunt extrem de vulnerabile in fața infecția cu coronavirus, iar peste 30% dintre decedatii COVID aveau si diabet, a avertizat duminica Valeriu Gheorghița, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, care…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa ca de luni 1 noiembrie doza 3 de la Moderna se va face și in Romania cu o cantitate injumatațita de ser. El a explicat ca aceasta schimbare se aplica doar persoanelor care au facut schema completa…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a apreciat miercuri ca rata de vaccinare a romanilor, a doua cea mai mica din Europa, poate fi considerata „un succes” daca ne raportam la atitudinea tradiționala a romanilor fața de vaccinare. Afirmația vine dupa ce șeful statului a acuzat ca „pregatirea valului…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila este de parere ca este puțin probabil ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sa scape de infectarea cu Covid-19. Profesorul considera ca tulpina care este dominanta in prezent, Delta, se transmite de trei ori mai repede decat varianta inițiala a virusului. „Totusi,…

- In contextul creșterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de importanta pentru obținerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19. Pentru creșterea accesibilitații…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a anunțat vineri seara la Digi24 ca daca Agenția Europeana a Medicamentulul (EMA) recomanda la inceputul lunii septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID – așa cum autoritațile estimeaza – cel mai…