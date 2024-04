Se strică vremea! De când se face frig! Temperaturile vor scădea puternic și vor apărea și precipitațiile Dupa ce in prima zi a acestei saptamani in unele zone din țara au fost temperaturi resimțite chiar și de 35 de grade – ca intr-o zi de vara, nicidecum valori termice specifice unei zile de mijloc de aprilie, luna de primavara – vremea va schimba foaia. Și nu oricum, ci simțitor. Astfel ca se […] The post Se strica vremea! De cand se face frig! Temperaturile vor scadea puternic și vor aparea și precipitațiile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

