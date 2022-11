Stiri pe aceeasi tema

ecretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a declarat ca anul acesta au fost comise 23 de atacuri teroriste in Districtul Federal Central din Rusia. El a facut acest anunț, la Briansk, in cadrul unei reuniuni consacrata problemelor de securitate din Districtul Federal Central,…

Rada Suprema de la Kiev intenționeaza sa ceara Grupului celor 20 (G20) sa excluda Federația Rusa din organizație in legatura cu agresiunea armata impotriva Ucrainei - se arata intr-un proiect de rezoluție inregistrat in legislativul ucrainean, scrie Rador.

Federația Rusa sarbatorește in 4 noiembrie Ziua Unitații Naționale. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a explicat in acest context cu cine lupta țara sa.

Moscova inca asteapta o lista cu victimele operatiunii cu steag fals pe care Ucraina a desfasurat-o la Bucea, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, la o reuniune a Consiliului de Securitate ONU privind Ucraina, relateaza TASS, scrie News.ro.

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca au fost acordate vize de intrare tuturor oficialilor desemnați de Federația Rusa ca membri ai delegației oficiale la Conferința ITU de la București, in numar de 17, conform solicitarii parții ruse.

In patru regiuni ucrainene, controlate complet sau partial de fortele ruse, a inceput desfasurarea asa-numitelor referendumuri pe tema aderarii la Federatia Rusa. Aceasta este vazuta de tarile occidentale drept o incercare a Rusiei de a anexa teritoriile.

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a transmis joi, dupa o intalnire cu ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, ca i-a cerut acestuia ca Republica Populara Chineza sa convinga Federația Rusa sa renunțe la razboiul din Ucraina.

In cea de-a șaptea luna a invaziei Rusiei in Ucraina, guvernele francez și roman au semnat un acord care ar permite exportul mai multor cereale din Ucraina in Europa și nu numai, a declarat ministrul Transporturilor din Franța, Clement Bon.