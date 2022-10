Se știe prima echipă calificată în optimile de finală ale Ligii Campionilor Manchester City este prima echipa calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, cu doua etape inainte de finalul grupelor, dupa ce Borussia Dortmund si Sevilla au remizat (1-1), marti seara, in celalalt meci din Grupa G. Campioana Angliei a incheiat si ea la egalitate, 0-0, cu FC Copenhaga, intr-un meci in care a ratat un penalty si a jucat o ora in inferioritate numerica. Campioana en titre, Real Madrid, a evitat in extremis prima sa infrangere in grupa, incheind nedecis cu Sahtior Donetk, 1-1, la Varsovia. Ucrainenii au deschis scorul prin Oleksandr Zubkov (46), dar fundasul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

