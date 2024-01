Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal Schengen poate lua amploare, iar Romania e din nou la mijloc. Deși mai multe țari au declarat ca vor susține aderarea, altele gasesc probleme care țin pe loc aderarea Romaniei, dar și a Bulgariei. Este vorba despre Italia. Georgia Meloni a facut un anunț oficial prin care da de ințeles…

- Theo Rose nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Are o cariera de succes, este extrem de fericita pe plan personal și face planuri de nunta cu iubitul ei, Anghel Damian, barbatul caruia i-a daruit cel mai frumos ”cadou”, un baiețel pe nume…

- Lia Bugnar și Anghel Damian au avut o relație timp de 9 ani, insa s-a incheiat brusc in momentul in care Anghel a cunoscut-o pe Theo Rose pe platourile de filmare ale unui serial. Acum, dupa aproape un an regizoarea inșelata a rupt tacerea.„N-am avut sa pozez...adica daca ma intreba cineva: ce faci,…

- E tanar, e rebel și are o gramada de fani! YNY Sebi este senzația muzicii trap din Romania, iar la doar 19 ani are parte de un succes uriaș. Fanele sunt in extaz atunci cand il intalnesc la evenimente sau la concerte, insa domnișoarele trebuie sa știe daca artistul e sau nu intr-o relație. Spynews.ro…

- Cea mai așteptata autobiografie a secolului 21 s-a lansat, in exclusivitate, la editura Bookzone, și apare maine in Romania. La doi ani distanța dupa ce a fost eliberata de sub tutela tatalui ei, celebra Britney Spears și-a publicat memoriile. Cartea se numește „Femeia din mine”, apare maine in Romania…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, este casatorita cu dansatorul profesionist Rareș Cojoc și au impreuna trei copii. Aceasta are propria afacere de unde ii vin bani frumoși, insa, a fost acuzata permanent ca ar fi intreinuta de soț.Andreea Popescu spune ca a fost criticata de fani pentru ca…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt cu ochii pe vedetele din Romania și nu rateaza nimic. De data aceasta, in vizorul lor a chiar indragita actrița Dana Rogoz și soțul ei. Cei doi au ramas la fel de romantici și dupa 18-20 de ani de relație, astfel ca gesturile frumoase…

- Theo Rose și Irina Rimes se afla in mijlocul unei neințelegeri. Ambele jurate in cadrul emisiunii „Vocea Romaniei”, au avut un schimb acid de replici, in urma caruia iubita lui Anghel Damian a izbucnit in plans, la TV. Colega sa a fost aspru criticata pentru acest lucru.