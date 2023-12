Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu e ferm convins ca PSD va caștiga alegerile parlamentare in detrimentul AUR. In caz contrar, premierul anunța ca va demisiona din fruntea Partidului Social Democrat. „Daca Simion caștiga alegerile europarlamentare plec a doua zi. Sunt ferm convins ca vom fi pe primul loc, am un șef de…

- Artileria ușoara a AUR s-a dat in stamba de mai multe ori in Parlament. Ultima oara, Simion i-a zburat telefonul din mana Șoșoacei . AUR nu se poate prezenta in lupta electorala cu un biet palavragiu și temator de urlatorii din spațiul public. Șoșoaca l-a dovedit ca e superioara scandalului, burlescului,…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a anunțat ca ii va face plangere penala lui George Simion, dupa incidentul din Parlament, cand cei doi au avut un schimb de replici dure, iar liderul AUR i-a dat acesteia peste telefon, ajungandu-se la jigniri intre cei doi.

- A fost aleasa culoarea anului 2024. O nuanta de piersica blanda si hranitoare, care ne aminteste sa incetinim si sa avem grija de noi insine si de ceilalti, cunoscuta drept PANTONE 13-1023 Peach Fuzz este culoarea anului 2024. Leatrice Eiseman, directorul executiv al Pantone Color Institute este de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, ca noua lege a salarizarii va rezolva inegalitațile salariale legate de garzi in randul medicilor. Ministrul Sanatații a evidențiat ca un medic care desfașoara activitate in mod regulat intr-un spital trebuie sa fie dispus sa participe la garzi.…

- Deputatul Daniel Ghita a explodat la adresa lui Zelenski. Nu meritați respectul meu pentru ca ați jignit poporul roman! Daniel Ghița (42 de ani), fostul luptator de kickbox intrat in politica dupa retragere, a avut un discurs dur la adresa lui Volodimir Zelenski, in ziua vizitei președintelui ucrainean…

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, l-a criticat, miercuri, pe premierul Marcel Ciolacu, despre care afirma ca nu face decat sa urmeze "punct cu punct ordinele primite de la Banca Mondiala, Comisia Europeana si FMI. "Nu credem ca Romania a revenit la statutul de tara din lumea a treia, de…