- DATA: 14.08.2018 INTERVAL ORAR: 8:00-15:00 MOTIVUL: Remediere avarie rețea apa DN 70 mm. SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru The post Se sisteaza apa potabila in localitatea Baița appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- LOCALITATEA: Deva DATA: 07.08.2018 INTERVAL ORAR: 09:50 – 15:00. STRAZI AFECTATE: Minerva , C.A. Rosetti, Ady Endre și Lastun. MOTIVUL: Remediere avarie hidrant strada Ady Endre nr.46. SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru disconfortul…

- DATA: 27-07-2018 INTERVAL ORAR: 08:45-11:00. STRAZI AFECTATE : Pomilor; Constructorului; Teilor; Retezat; Prunilor; Minei. MOTIVUL: Inlocuire robineți branșament str. Constructorului nr.16; str. Minei nr.41 ; str. Minei nr.55. …

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: MACEU DATA: 25.07.2018 INTERVAL ORAR: 08:00 – 15:00 STRAZI AFECTATE: Localitatea MACEU MOTIVUL: Spalare și…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Criscior DATA: 11.07.2018 INTERVAL ORAR: 11:15 – 17:00 STRAZI AFECTATE: localitatea Criscior MOTIVUL: Avarie conducta DN 250 str. Calea Zarandului. SC…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Deva DATA: 20.06.2018 INTERVAL ORAR: 10:00-15:00 STRAZI AFECTATE: Bejan,( bl. :56, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 72), Brutaria Colina, M. Eminescu (bl. : ANL, G, Z1, Z2, 105), M. Eminescu de la intersecția cu…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Hunedoara DATA: 30.05.2018 INTERVAL ORAR: 08:00 – 18:00. STRAZI AFECTATE: Serei, Rotarilor, Carierei, Hașdat. MOTIVUL: Eliminare avarie Str.Serei intersecție cu Str.Rotarilor. …

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Hunedoara DATA: 22.05.2018 INTERVAL ORAR: 09:00-15:00 STRAZI AFECTATE: Zona OM cuprinsa intre str. Alexandru Vlahuța, I.L.Caragiale, Gheorghe Lazar, B-dul 1848 și Topirceanu . MOTIVUL: : Eliminare avarie racord,…