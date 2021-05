Se scumpește biletul STB? Șeful societății de transport din București vrea tarife orare El a mentionat ca s-a gandit la un model care sa avantajeze utilizatorul frecvent al mijloacelor de transport in comun fata de calatorii ocazionali. „Impreuna cu colegii mei am gandit un model care sa avantajeze utilizatorul frecevent al mijlocului de transport in comun. La faptul ca trebuie sa promovam abonamentele in defavoarea calatorilor ocazionali. Cetateanul care circula zilnic cu transportul in comun trebuie sa aiba beneficii, iar aceste beneficii trebuie cuantificate pe de o parte prin calitatea transportului, pe de alta parte prin tarife care sa-l avantajeze. In acest sens, avem propuneri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

