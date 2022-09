Stiri pe aceeasi tema

- Incompetenții de la Primaria Carei, sub atenta conducere a primarului evazionist specializat in falimentari de societați de producție, scot la licitație chioșcurile care au fost realizate ca puncte de informare turistica dar niciodata folosite in acest sens. Se pare ca și acestea au fost doar o modalitate…

- In timp ce Primaria Carei posteaza anunțul pentru consultarea proiectului privind extinderea rețelei de canalizare de pe strada George Coșbuc, lucrarile sunt deja pe terminate. La centrala termica dorita de Manevi zrt. sunt finalizate lucrarile de canalizare. Locația este pregatita pentru vanzare…cu…

- Decernarea titlului Pro Urbe pentru una din surorile piariste ce a sosit in Carei din Ungaria in 2004, Kurti-Bokor Judit, a avut loc departe de ochii careienilor, fara niciun anunț oficial pe pagina sau site-ul Primariei Carei, o noua dovada de confiscare a UAT Municipiul Carei de catre primarul evazionist…

- Careienii sunt tratați cu mult dispreț de conducerea Primariei Carei care a pierdut noțiunea timpului și se viseaza grofi cand de fapt ei depind de bani publici. Primarul evazionist nu deține nici macar un ac in proprietate. Nici evenimentul organizat in colaborare cu un minister din Ungaria nu a…

- Astazi a fost lansat la castel clipul oficial de promovare a orașului Carei. Au fost prezenți primarul Kovacs Eugen și finul sau, parintele protopop Buzura, angajați din Primaria Carei și de la instituțiile din subordine dar și careieni. Adrian Ștefanuți, coordonatorul Visit Carei a facut o prezentare…

- Noul Stadion Rapid-Giulesti, inaugurat la 26 martie 2022, va purta numele unui sponsor, administratorul CS Rapid anuntand o licitatie in acest sens, se arata intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- La puțin timp dupa ce ministru agriculturii, Adrian Chesnoiu, a semnat un ordin prin care s-a constituit o comisie ce trebuia sa puna la punct reorganizarea Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare (ANIF), a și aparut DNA la ușa lui. Se știe ca ANIF are in administrare sistemul național de irigații…

- Liceele din Carei vor participa maine, 16 iunie 2022, alaturi de angajatori locali, la primul Targ comun al locurilor de munca organizat de catre Primaria Carei. Alaturi de liceele careiene vor fi prezenți și elevi din Nyrbator, angajatorii locali dorind probabil sa atraga și forța de munca din Ungaria.…