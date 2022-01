Din acest an, de gratuitate la accesul la evenimentele derulate de Muzeul Național al Banatului nu vor mai beneficia decat preșcolarii și elevii, respectiv persoanele cu handicap. In ceea ce privește pensionarii, aceștia vor plati bilet intreg. Ca urmare a deciziei aprobate de aleși in Plenul Consiliului Județean Timiș, instituție a a carui subordine se ... The post Se schimba tarifele pentru accesul la Muzeul Național al Banatului Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .