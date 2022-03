Se schimbă manualul de biologie pentru admiterea la UMF pentru sesiunea din 2023 Absolventii de liceu care doresc sa participe la admiterea de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi in sesiunea din 2023 vor trebui sa invete din alt manual, fiind modificata atat bibliografia de examen, dar si procentul dintre intrebarile de biologie si cele din disciplina la alegere. Astfel, potrivit reprezentantilor UMF Iasi, schimbarea vine dupa ce a fost inlocuit manualul de Biologie pentru clasa XI-a cu manualul BARRON"S – Anatomie si fiziologie umana pentru admitere la facultatile de medicina. Senatul UMF Iasi a aprobat modificarea procentului de intrebari… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

