Se schimbă legea! Românii nu vor mai avea nevoie de această VIZĂ Deputatul PNL de Olt Gigel Stirbu, a declarat joi, dupa ridicarea certificatului doveditor pentru un nou mandat de parlamentar, ca va propune un proiect legislativ care vizeaza stoparea traseismului electoral la alegerile locale, relateaga Agerpres. Gigel Stirbu a argumentat ca in prezent pentru alegerea primarilor si consilierilor locali pot sa voteze cetateni care obtin viza de flotant in zilele de dinaintea scrutinului si apoi nu mai trec prin localitatile respective. "Primul proiect legislativ pe care l-as propune, la care si lucrez in acest moment, este pentru stoparea traseismului electoral.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

