De ultima ora! Inca un oraș din Maramureș intra in carantina . Vezi restricțiile luate Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș, prefectul…

Imagini accidente cumplite pe sosele, in weekend. O persoana a murit, iar alte patru au fost ranite Accidente cumplite pe sosele, in weekend. In judetul Timis, soferul…

ATENTAT TERORIST: Un HOTEL tinta unui atac, soldat cu 17 morti și 30 de persoane ranite grav Un hotel din capitala Somaliei, tinta unui atac islamist soldat cu 17 victime.

Semne sigure ca ați avut deja COVID. Este posibil sa fi avut virusul SAR-CoV-2, fara sa știți Una dintre cele mai mari probleme in incetinirea raspandirii COVID-19 consta in faptul ca virusul…

Cum vor sta elevii in banci cand se redeschid școlile. Cand vor fi stabilite regulile de distantare: Totul se va face printr-un ordin comun al MS si MEC Unitatie de invatamant din Romania vor…

CIA a facut publice toate documentele sale referitoare la OZN-uri. Vezi cum le poți citi Toate documentele publice CIA referitoare la OZN-uri sunt acum disponibile online și pot fi chiar descarcate…

O noua inșelaciune face numeroase victime. Ce este metoda „Ghiulul" Metoda ghiulul este noua escrocherie prin care sute de mii de romani risca sa fie pacaliți. Oamenii legii au prins vineri…

Descoperire macabra in Maramureș. Un barbat de 64 de ani a fost gasit decedat intr-un șanț Ieri, 03 ianuarie, ora 11.00, polițiștii Secției 3 poliție rurala Farcașa au fost sesizați de catre…