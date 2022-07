Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru Agerpres , ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul Ungariei, Viktor Orban,…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, i-a raspuns vineri șefului statului, care i-a cerut clarificari pentru ca lideri și miniștri UDMR au fost la Tușnad și au aplaudat discursul controversat al lui Viktor Orban. Intr-o declarație pentru Agerpres , Kelemen Hunor a refuzat sa explice aplauzele…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru Agerpres ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul Ungariei, Viktor Orban, nu…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru AGERPRES, ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul Ungariei, Viktor Orban,…

- Romania are cele mai frumoase peisaje din lume, fapt remarcat și apreciat și de oficialii de la Budapesta care vin frecvent in vizite in țara noastra. Și fundațiile și asociațiile din Ungaria apreciaza mai mult locațiile din Romania din moment ce aici organizeaza cu predilecție tot felul de activitați,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa inceteze sa mai adopte sanctiuni impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei si, in schimb, sa faca eforturi pentru o incetare a focului si inceperea negocierilor, a declarat joi consilierul politic al premierului ungar Viktor Orban, transmite vineri

- 44 de eurodeputați, inclusiv din Romania, apartinand grupurilor Renew Europe, EPP și S&D, i-au adresat o scrisoare deschisa premierului Ungariei, Viktor Orban, in care-i reproșeaza acestuia susținerea acordata Rusiei, in contextul in care aceasta țara continua razboiul in Ucraina, scrie G4Media. Europarlamentarii…

- Katalin Novak, 44 de ani, noul președinte al Ungariei, a condamat razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, in timpul ceremoniei de investire de sambata, 14 mai, de la Budapesta, noteaza portalul maghiar Telex . In același timp, Novak a subliniat ca in problema embargoului petrolului rusesc, „nu…