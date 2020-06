Se restricţioneză circulaţia autovehiculelor în perimetrele delimitate de unele străzi din Capitală Incepand cu data de 23.05.2020 - pana la incetarea starii de alerta decretate de Guvernul Romaniei, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 08.00 - 22.00, se restrictioneza circulatia autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi din Municipiul Bucuresti, dupa cum urmeaza: - Zona 1 - Str. Polona (de la Bd. Dacia) - Str. A.D. Xenopol - Str. Dionisie Lupu - Str. C.A. Rosetti - Str. J.L. Calderon (de la Str. C.A. Rosetti) - Str. I.L. Caragiale - Str. Icoanei - Str. A. Vlaicu; - Zona 2 - Calea Victoriei (de la Bd Regina Elisabeta) - Str. Eforie - Str. Domnita Anastasia… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a centrului vechi din Bucuresti devine pietonala in weekend, incepand cu 23 mai, a anuntat Primaria Capitalei. "Avand in vedere instituirea starii de alerta, reamintim faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti, impreuna cu Brigada Rutiera, au decis infiintarea a sapte zone de promenada…

- Mai multe strazi din centrul Capitalei vor fi transformate, in fiecare weekend, in zone de promenada, masura urmand sa fie instituita din 22 mai, a anunțat Primaria Municipiului București (PMB), printr-un comunicat de presa. „Odata cu trecerea de la starea de urgența la starea de alerta, și avand in…

- „Avand in vedere instituirea starii de alerta, reamintim faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti, impreuna cu Brigada Rutiera, au decis infiintarea a sapte zone de promenada in centrul Bucurestiului, in zilele de weekend, incepand de sambata, 23 mai, pentru a incuraja atat miscarea in aer liber,…

- Primarul general spune ca traficul auto a inregistrat valori mari in Piața Universitații, in Piața Victoriei, Piața Romana, in zonele Colentina, Tei, Ștefan cel Mare. Gabriela Firea a atras atenția ca angajatorii ar trebui sa-și organizeze activitatatea astfel incat programul de lucru sa fie decalat…

- Autor: Eugen BLAGA Au trecut 30 de ani. Cu bune și cu rele. Cu mai multe rele. In numele și cu ajutorul unei democrații bolnave, cei 30 de ani au adus, din nefericire, suferința, saracie, durere, boala, scaderea natalitații, abandonul școlar, morbiditatea, șomajul, criza locativa, dezindustrializarea,…

- Incepand cu aceasta data, portofoliul clienților va fi administrat de catre ING Office de pe bulevardul Balcescu sau din Piața Victoriei. Citește și: Ministrul Muncii: "Statul ar putea suporta o parte din costul cu salariile pentru companiile afectate de epidemie" ING Bank Romania…

- Cum arata cele mai aglomerate zone din București pe timp de pandemie? Vezi clipul video de mai sus. Pipera, Piața Victoriei, Piața Romana, Piața Universitații – unele dintre cele mai aglomerate puncte-cheie ale capitalei sunt acum aproape pustii. Reprezentanți ai Armatei sunt poziționați strategic in…