Ce este glucozamina si ce beneficii are?

Compus existent in organism, glucozamina este o substanta ce se gaseste la nivelul articulatiilor si are un rol important in formarea cartilajului. Cu toate acestea, productia de glucozamina poate fi uneori alterata din cauza unor diverse inflamatii sau boli cronice. Astfel, datorita proprietatilor sale antinflamatorii… [citeste mai departe]