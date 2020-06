Se reiau examenele pentru obţinerea permisului auto • Examinatorii pot sa nu accepte sustinerea probei de catre candidatii care nu poarta masti sau au temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius N. Dumitrescu Dupa mai bine de doua luni de intrerupere, din cauza restrictiilor impuse in contextul pandemiei, in Prahova vor fi reluate si examenele necesare obtinerii permisului de conducator auto. Astfel, potrivit Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Prahova, candidații ale caror dosare au expirat in perioada 17.03.2020 -15.06.2020 au fost reprogramați pentru susținerea probei practice de catre reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Alba – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) transmite calendarul reprogramarilor pentru susținerea probei practice, aferent lunii iulie. Reamintim ca probele practice pentru obtinerea permisului de conducere auto au fost…

- Inca de saptamana trecuta au fost reluate examinarile la proba practica pentru obținerea permisului de conducere in Argeș. Candidații sunt rugați sa vina la proba fara insoțitori și sa evite parcarea in zona a mașinilor private. Proba practica se susține in doua ture, una de dimineața și una cu incepere…

- Inca de saptamana trecuta au fost reluate examinarile la proba practica pentru obținerea permisului de conducere. Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a solicitat sprijinul Poliției Locale Pitești pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța la locul de intalnire al candidaților cu examinatorii,…

- Trei comunicate de presa ale conducerii Direcției Permise Auto fac referire la noile programari, dupa cum urmeaza: ”In conformitate cu ultimele dispozitii ale Directorului DRPCIV va comunicam urmatoarele: -candidatii pentru obtinerea permisului de conducere categoria B, ale caror dosare au expirat in…

- Directja Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a anuntat ca se reiau examenele pentru permisul auto. Reluarea examenelor se va face etapizat, in functie de mai multe criterii.Candidatii care au fost programati pentru sustinerea probei practice in perioada in care aceasta proba a…

- Trei comunicate de presa ale conducerii Direcției Permise Auto fac referire la noile programari, dupa cum urmeaza: ”In conformitate cu ultimele dispozitii ale Directorului DRPCIV va comunicam urmatoarele: -candidatii pentru obtinerea permisului de conducere categoria B, ale caror dosare au expirat in…

- Serviciul Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Argeș va relua treptat activitatea de examinare. Din data de 2 iunie 2020 va fi reluata examinarea la proba practica pentru candidații care au fost programați anterior și pentru cei carora le-au expirat dosarele de școlarizare in perioada…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor anunța ca activitatea de examinare va fi reluata treptat. Pentru desfașurarea in condiții de siguranța a activitații de examinare la proba practica vor fi respectate, cu strictețe, urmatoarele masuri de protecție in vederea prevenirii…