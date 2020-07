Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29 iunie, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, a avut loc o intalnire de lucru intre Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii și Ionuț Stroe, ministrul tineretului și sportului. Ministerul Educației și Cercetarii a stabilit cadrul pentru reluarea activitaților in unitațile…

- Romanii se relaxeaza din nou din 15 iunie. Se deschid mall-urile, piscinele exterioare, salile de fitness si se reia activitatea centrelor de tratament balnear. Nu mai sunt obligate sa stea in izolare sau in carantina persoanele care vin din anumite tari, traficul aerian cu statele respective fiind…

- E OFICIAL! Gradinitele, scolile si universitatile nu se vor mai deschide in acest an scolar. Cursurile se reiau in septembrie Președintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca, pentru majoritatea elevilor, in acest an scolar gradinitele, scolile, universitatile nu se vor redeschide. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Cateva asociatii de elevi transmit autoritaților ca reluarea orelor de curs dupa 15 mai este riscanta daca nu se vor lua hotarari care sa garanteze siguranta elevilor. Reprezentanții asociațiilor sustin ca este necesara asigurarea tuturor masurilor in ceea ce priveste igiena in salile de curs, adica…

- Potrivit anuntului facut de Ministerul Educatiei la inceputul lunii, structura anului scolar nu a fost modificata pana in momentul de fata. Asa cum s-a intamplat in ultimele saptamani ale semestrului, in contextul starii de urgenta, acolo unde este posibil, cursurile vor continua online. Pentru scolile…

- Scoala se reia de astazi tot prin cursuri in formula online, ca si inainte de vacanta de Paste. Tot astazi, Ministerul Educatiei va afisa pe pagina sa de internet o noua serie de asa-zise teste de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a. Autoritatile dau din nou asigurari ca actualul…

- Elevii și profesorii s-au aflat in vacanța de primavara, iar din 21 aprilie reiau activitatea online. Aceștia au avut și pana acum acces la materiale pe internet, in special cei care se pregatesc... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In lupta impotriva COVID-19, cele mai afectate țari europene incep sa vada o raza de speranța. Italia a intrat pe panta descendența a epidemiei. In provincia Veneto s-au redeschis piețele, iar oamenii au voie sa iasa din case, dar in limita a 200 de metri de domiciliu.