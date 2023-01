Se reiau călătoriile pe calea ferată dintre Ucraina și România Primele trenuri de calatori pe ruta Rakhiv – Dilove – Valea Vișeului, care leaga Ucraina de Romania, vor fi operate miercuri, 18 ianuarie, anunța Ministerul Infrastructurii din Ucraina. Trenurile vor pleca zilnic din Rakhiv la orele 6:10 și 14:10 și vor ajunge in Vali-Vișeului la orele 7:45, respectiv 15:45. Din Valea-Vișeului, trenurile vor pleca la orele 11:45 și 18:15 și vor ajunge la Rakhiv la orele 12:20, respectiv 18:50. „Orarul de sosire și de plecare este adaptat la orarele de funcționare a trenurilor romanești. Astfel, pasagerii care sosesc in stația Valea-Vișeului se pot transfera catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

