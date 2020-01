Se reia bătălia pe cel mai scump contract de drumuri din judeţ CNSC a dispus anularea raportului pentru ultimul lot al Axei si a obligat autoritatea contractanta, adica CJ, la „reevaluarea ofertei asocierii Alpenside SRL - WFA IMPEX SRL, cu intocmirea unui nou raport al procedurii pentru lotul 3, in termen de 15 zile de la data primirii prezentei, cu respectarea celor din motivare, a documentatiei de atribuire si a prevederilor legale in vigoare". Dintre cele trei tronsoane in care a fost impartita Axa „ies (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

