Stiri pe aceeasi tema

- Cazul semnalat de Monitorul de Suceava cu privire la DJ 208B Hanțești - Berești - Șerbanești, unde pe o porțiune din satul Berești localnicii s-au apucat sa acopere singuri gropile care le distrugeau mașinile, a starnit o reacție din partea Direcției Județene de Drumuri și Poduri din cadrul ...

- UPDATE – 20 ianuarie – In judetul Neamt, traficul a fost oprit ieri dupa-amiaza din cauza zapezii depuse pe carosabil, pe DN12 C intre Bicaz Chei si Lacul Rosu si pe DN15 intre localitatile Grintiesti si Tulghes. Potrivit CNAIR, acum se circula pe un sens in conditii de iarna, din cauza unor autocamioane…

- Traficul rutier este oprit, vineri seara, pe doua tronsoane ale DN 17, in judetele Bistrita-Nasaud si Suceava, din cauza ninsorilor viscolite, totodata fiind impuse, din acelasi motiv, restrictii de tonaj pe DN 15 si DN 17, in judetele Harghita si Suceava.Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis…

- Accidentul rutier de pe E85 soldat cu o persoana decedata si doua grav ranite a fost produs de un sofer de TIR din judetul Bihor, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.Victima decedata este din judetul Suceava si avea 22 ani.''Din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de vreme rea, valabila in perioada urmatoare:Fenomenele vizate sunt: intensificari ale vantului, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol In judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi va ninge moderat cantitativ si se va depune…

- DN 17, tronsonul cuprins intre Dej și limita cu județul Suceava, se afla intr-o stare avansata de degradare, gropile fiind la tot pasul, in special in zona de munte. In 2024, dupa 15 ani de la reabilitarea acestuia, se vor efectua reparații de anvergura – anunța Alexandru Slavita, șeful Secției Bistrița…

- Dimex 2000 se ocupa de drumul expres 4, care asigura legatura dintre Autostrada Transilvania și Drumul Național 1. Constructorul a mobilizat pe șantier 190 de utilaje și 200 de muncitori. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj a controlat șantierul constructorului bistrițean Dimex 2000. Acesta…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, astazi, ca se circula in conditii de iarna, ninge si se depune zapada pe carosabil pe mai multe artere rutiere din judetele Alba, Bacau, Gorj, Harghita, Iasi, Neamt, Salaj, Suceava si Vaslui. De asemenea, toate porturile de la Marea Neagra au fost inchise…