Se reface podeţul dintre Frumuşeni şi Aluniș A fost contactat constructorul care realizeaza intervenția in regim de urgența, acesta urmand sa disloce pe acest șantier utilajele necesare, dintre care unele vor fi retrase de la alte lucrari, pentru ca aceasta intervenție este prioritara”. Ce spune Iustin Cionca despre acest demers? „Imi doresc sa lucram pe viteza și bine! Intervenția propriu-zisa la refacerea podețului va incepe vineri dimineața și presupune o lucrare mai complexa, prin care reconfiguram tubulatura metalica existenta, refacem infrastructura și suprastructura podețului, refacem timpanele laterale ale podețului și realizam o… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

