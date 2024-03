Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 1 martie, de la ora 18, Pinacoteca Palatului Cultural Arad se redeschide, dupa o serie de lucrari de extindere. Expoziția „Tezaur 1848-1849” se redeschide și ea, cu o statuie ce va fi expusa din nou dupa mai bine de 90 de ani.

- La Creșa nr. 2 Targoviște a fost finalizat și a intrat in faza de recepție proiectul de reabilitare, extindere, modernizare și dotare, ultimul implementat de administrația publica locala cu finanțare PNDL 2. Proiectul are o valoare de cinci milioane de lei iar calitatea execuției este una deosebita.…

- Expoziția "Van Gogh in Auvers-sur-Oise, ultimele luni" care a avut loc intre 3 octombrie și 4 februarie, a permis Muzeului d'Orsay sa inregistreze cea mai mare participare de la deschiderea sa in 1986. Joi, Musee d'Orsay a anunțat un "record istoric" de prezența, cu 794.000 de vizitatori, la expoziția…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” a fost vizitat in 2023 de 575.551 de persoane. Institutia muzeala administreaza un patrimoniu stiintific de aproape 2 milioane de bunuri, prezente in expozitia permanenta si in cele 26 de spatii de depozitare. In anul 2023, alte 3.620 de exemplare…

- Expoziția „Diversitate și unitate in costumul popular romanesc”, realizata de Complexul Muzeal Arad in colaborare cu Muzeul de Etnografie și al Regimentului de Granița Caransebeș, va fi vernisata miercuri, 17 ianuarie, la ora 12:00, la sala de expoziții Clio din Arad, de pe strada Horia nr. 10, de catre…

- Muzeul Copiilor va fi redeschis din 12 ianuarie, cu o noua expozitie interactiva – „Creierul: Lumea din Capul Meu”, un laborator al cunoasterii pentru toti vizitatorii, indiferent de varsta, spune primarul Capitalei, Nicusor Dan. Vizitatorii vor beneficia de tur audio ghidat, jocuri, animatii si ilustratii…

- Romanii pot investi in titluri de stat Tezaur pana in data de 12 ianuarie. Acestea au o valoare nominala de un leu, scadențe la 1 și 3 ani, și dobanzi anuale de pana la 7,1%. Titlurile pot fi cumparate online de cei inregistrați in spațiul public virtual, dar și direct de la unitațile Trezorariei statului…

- Lucrarile de modernizare a Muzeului de Istorie din Siret au ajuns la final in curand urmand a avea loc recepția lor. Primarul Adrian Popoiu a menționat ca muzeul se va redeschide in prima parte a anului viitor. ”Muzeul de Istorie Siret devine incet-incet un obiectiv important in oraș, aflandu-se in…