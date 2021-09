Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara anunța redeschiderea a doua centre de vaccinare, de marți, 28 septembrie. Este vorba despre Vox Technology Park și Muzeul de Transport Public de pe Take Ionescu, care au patru fluxuri noi. In Timișoara pot fi imunizate pana la aproape 2.000 de persoane in fiecare zi, la toate centrele.

- Primaria Timișoara redeschide, incepand de marți, doua centre de vaccinare, totalizand patru fluxuri noi, doua cu vaccinul Johnson & Johnson, unul cu Pfizer și unul cu Moderna. Centrele sunt la Vox Technology Park și la Muzeul de Transport Public. Acestea se redeschid in contextul creșterii numarului…

- Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor de familie din județ 261.671 doze vaccin Pfizer, 25.660 doze vaccin Moderna, 46.580 doze vaccin AstraZeneca…

- Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor de familie din județ 261.083 doze vaccin Pfizer, 25.600 doze vaccin Moderna, 46.570 doze vaccin AstraZeneca…

- Cel puțin 15 milioane de doze de Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson au ajuns la coșul de gunoi in ultimele luni. Acest numar de doze irosite a fost raportat de statele americane sau de farmaciile care administreaza vaccinurile la Centrele pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC), principala agenție…

- Centrul de vaccinare din Rașnov din incinta Policlinicii orașului, situata pe strada Izvor nr.2, și-a modificat programul de funcționare. Astfel, conform noilor directive ale Direcției de Sanatate Publica Brașov, noul program al centrului va fi de luni pana duminica de la ora 14.00 la 20.00. Vaccinarile…

- Potrivit Comitetului Național de Vaccinare anti-COVID (CNCAV) 16.311 persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore in Romania Numarul este cu peste 700 mai mic fața de ziua precedenta și in continuare mult sub media de 20.000 de saptamana trecuta. Numarul celor vaccinați in ultimele 24 de ore a scazut…

- Direcția Județeana de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca va inchide trei centre de vaccinare din Timișoara, comunca Șag și orașul Lugoj, incepand de joi, 1 iulie, potrivit news.ro . Toate aceste centre foloseau vaccinul AstraZeneca, care se lovește de o reticiența puternica in randul romanilor. Potrivit…