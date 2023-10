Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale (M.Ap.N), prin Centrul Militar Județean (CMJ) Covasna, organizeaza a doua sesiune de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezervist voluntar in Armata Romaniei, pentru cele 1120 de locuri disponibile pentru toate categoriile…

