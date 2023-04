Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 23 martie, șeful diplomației americane Antony Blinken nu a exclus eventuale negocieri asupra granitelor Ucrainei, reiterand in acelasi timp ca va fi la latitudinea ucrainenilor sa decida in aceasta privinta, informeaza AFP și Agerpres . Vorbind in fata unei comisii a Congresului american, acesta…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken nu a exclus eventuale negocieri asupra granitelor Ucrainei, reiterand in acelasi timp ca va fi la latitudinea ucrainenilor sa decida in aceasta privinta, informeaza AFP. Vorbind in fata unei comisii a Congresului american, el a reafirmat ca orice eventuala…

- Rusia insista asupra construirii unor relații pragmatice cu Statele Unite, care sunt in interesul ambelor națiuni și nu cauta un conflict cu aceasta țara, a declarat ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, ca urmare a incidentului din Marea Neagra, unde o drona americana a fost doborata de doua…

- Statele Unite cred ca China "ia in considerare" sa trimita ajutoare letale Rusiei, dar informatiile sugereaza ca Beijingul nu a luat o decizie finala, a afirmat directorul CIA, William Burns, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite au marcat primul an al invaziei Rusiei in Ucraina cu 2 miliarde de dolari in armament pentru Kiev și noi sancțiuni impotriva Rusiei, menite sa submineze capacitatea Moscovei de a purta un razboi. Moscova spune ca masurile nu vor funcționa.

- Statele Unite considera ca relațiile sanatoase cu Federația Rusa pot fi restabilite dupa incheierea conflictului ucrainean. Acest lucru a fost declarat intr-un interviu acordat TASS de catre secretarul de stat adjunct al SUA pentru Afaceri Politice, Victoria Nuland. {{664672}}"Dar tot el [conflictul…

- Roscosmos a spus ca specialistii in controlul misiunii au detectat o depresurizare in sistemul de racire al navei de marfa Progress MS-21, care urmeaza sa se deaoculeze de pe ISS pe 18 februarie. Nava a fost etansata de restul statiei si motivul a fost investigat. ”Regimul de temperatura si presiunea…

- SUA va extinde pentru inca noua luni desfașurarea trupelor in Romania, la granița razboiului din Ucraina, anunța New York Times. Suplimentarea trupelor face parte din angajamentul președintelui Joe Biden de a crește forțele americane din Europa, ca raspuns la invazia rusa din februarie 2022. Pentagonul…