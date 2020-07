Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12 milioane euro sunt disponibili pentru sesiunea de depunere a proiectelor in cadrul Masurii 4 - Investitii in active fizice - Sub-masura 4.2 - 'Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole - componenta investitii in abatoare de capacitate mica in zona montana',…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta lansarea, in data de 13 iulie 2020 , a sesiunii de depunere a proiectelor in cadrul Masurii 4 - Investitii in active fizice - Sub-masura 4.2 – 'Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investitii in abatoare…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat miercuri ca pe 30 iunie se lanseaza sesiunea de depunere a proiectelor in cadrul submasurii privind „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol”, cu o alocare de totala de 1,98 milioane euro, din cadrul Programului National…

- Nu mai puțin de 16,7 milioane de euro vor fidisponibili, incepand de luni, pentru investitii necesare prevenirii sicombaterii pestei porcine africane si refacerii potentialului de productieagricola afectat de dezastre naturale si de evenimente catastrofale. Anunțul afost facut de ministerul Agriculturii…

- Peste 16,7 milioane de euro vor fi disponibili, incepand de luni, 11 mai, pentru investitii necesare prevenirii si combaterii pestei porcine africane si refacerii potentialului de productie agricola afectat de dezastre naturale si de evenimente catastrofale, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii…

- Valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul National Apicol (PNA) pentru perioada 2020 – 2022 este de 150,628 milioane de lei, din care 75,314 milioane de lei reprezinta contributia Uniunii Europene la programele apicole nationale, informeaza, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.…

- Plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019 au fost aprobate joi de Guvern, valoarea totala a sprijinului fiind de 85,5 milioane de euro, echivalentul a 406,12 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Beneficiarii…