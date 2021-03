Se prelungește vârsta de pensionare? BNS trage un SEMNAL de ALARMĂ Intr-un comunicat de presa transmis marți, sindicalistii ”Cartel Alfa” reclama faptul ca proiectul legii privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul a fost adoptat de guvern intr-o prima lectura si urmeaza sa fie trimis la Parlament ”in lipsa unei dezbateri reale cu partenerii sociali si fara a lua in considerare observatiile transmise de catre acestia”. AUR le cere iertare romanilor: Daca ne mai pierdem calmul uneori, va rugam sa ne iertați In același timp, aceștia catalogheaza proiectul drept o „forma mascata de prelungire a varstei de pensionare” si cer retragerea lui. Ei considera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

