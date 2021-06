Se prelungește termenul de finalizare la varianta ocolitoare din Târgu Jiu Se prelungește termenul pentru finalizarea lucrarilor la varianta ocolitoare a muncipiului Targu Jiu. Edilii din Targu Jiu au fost informați de catre noul manager de proiect in legatura cu faptul ca in loc de luna septembrie a anului 2022, șoseaua ocolitoare ar putea sa fie gata abia in luna decembrie a aceluiași an. Nu este o intarziere foarte mare, insa termenul din contract nu va mai fi respectat. Motivul este legat de problemele pe care le are constructorul firma Secol, din cauza firmei mama din Italia. A avut loc o reorganizare și o schmbare de acționariat. Compania Naționala de Administrare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

