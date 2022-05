Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciilor secrete ucrainene general-maiorul Kyrylo Budanov, a vorbit in exclusivitate pentru Sky News si a estimat ca razboiul va atinge un punct de cotitura la jumatatea lunii august si se va termina pana la sfarsitul anului.. El a prezis corect inclusiv momentul invaziei ruse in Ucraina.…

- "Va exista o schimbare a conducerii Federației Ruse. Procesul deja a inceput și se fac progrese bune in acest sens", a afirmat oficialul de la Kiev.Intrebat daca se refera la faptul ca o lovitura de stat in Rusia este iminenta, acesta a raspuns: "Da, au inceput deja demersurile și nimeni nu mai poate…

- Șeful serviciilor de informații militare ucrainene Kyrylo Budanov a declarat ca este in desfașurare o lovitura de stat in Rusia pentru inlaturarea lui Vladimir Putin care este bolnav. El prezice ca razboiul se va termina pana la finalul anului, iar Ucraina va recupera Crimeea și Donbasul. Șeful serviciilor…

- Vladimir Putin a semnat joi un decret care adauga 134500 de noi militari in armata rusa. Ministerul Apararii spune, insa, ca „recrutarea de primavara” nu are nicio legatura cu conflictul din Ucraina. Serghei Șoigu, ministrul rus al apararii, a declarat ca noii recruți nu vor fi trimiși in „puncte fierbinți”.…

- Rezistența ucraineana in fața rușilor va ceda in curand, susțin unele servicii de informații. Rusia va accelera ofensiva in fața careia apararea ucraineana nu va mai rezista mult timp, potrivit unei note a servicilor de informații dintr-o țara NATO, obținuta de jurnaliștii de la BFM TV. Apararea…

- Dezinformarea urca la un nou nivel in Rusia, angajații din Crimeea anexata de opt ani trupele ruse fiind obligați sa posteze zilnic trei știri false pe teme de razboi și sa prezinte un raport pe aceasta tema. Informația circula pe rețelele de socializare și nu poate fi verificata din surse independente…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a amenințat din nou, joi, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atenție”, a spus Lavrov, intrebat despre amenințarile Rusiei cu bomba…