Se poate și așa! Congres USR PLUS la Romexpo cu doar 150 de participanți Congresul USR PLUS va avea loc weekendul viitor, pe 2-3 octombrie, tot la Romexpo, dar cu numai 150 de participanți și evident, cu respectarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Este anunțul facut, vineri seara, de reprezentanții USR PLUS intr-un comunicat de presa. “Biroul Național al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 […] The post Se poate și așa! Congres USR PLUS la Romexpo cu doar 150 de participanți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

