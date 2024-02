Mulți contribuabili onești sunt suparați pe deciziile Guvernului din ultimii ani și stau sa se intrebe pentru ce mai platesc taxe, ca rezultatele nu se vad cand vine vorba despre sistemul de sanatate, autostrazi, servicii publice in general. Ei bine, ei pot face ceva in sensul asta, ca un soi de revolta fiscala: sa nu plateasca taxele și sa beneficieze in același timp de o masura fiscala, la un cost nu foarte mare, evitand executarea silita și diversele accesorii care se calculeaza pentru asta.