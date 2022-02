Se ”poartă” drogat la volan chiar și la 42 de ani! În weekend, plin de șoferi beți sau drogați Weekendul acesta a fost unul plin pentru oamenii legii. Aceștia au depistat numeroși șoferi conducand sub influența drogurilor sau a bauturilor alcoolice. Tot mai mulți șoferi se urca la volan deși au consumat alcool sau droguri. Unii dintre ei au fost depistați de oamenii legii, in acest weekend, in urma controalelor de rutina sau a accidentelor produse. Un tanar nasaudean, de 26 de ani, a fost oprit pentru un control de rutina pe DN 17 C. Testarea DRUG Test a ieșit pozitiva pentru cannabis Un barbat de 54 de ani, din Bistrița, care se deplasa pe DJ 154, prin Sarata, a pierdut controlul mașinii… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

