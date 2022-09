Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2 100 de fermieri au cerut compensarea accizei pentru motorina. Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura anunta ca s-a incheiat perioada de depunere a dosarelor. Astfel, cei ale caror cereri vor fi acceptate isi vor primi banii in aproximativ o luna.

- Sute de fermieri bacauani vor fi verificați de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), inainte de a primi subvențiile pe acest an. Specialiștii in agricultura cauta, la fața locului, daca solicitanții de subvenție au cultivat cu adevarat culturile trecute in cereri sau daca au in…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, diferența aferenta cantitaților de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va efectua plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in valoare de aproape 28 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis luni AGERPRES, plata vizeaza diferenta aferenta cantitatilor…

Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) – Centrul Județean Bacau a efectuat plațile aferente schemelor de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectoarele bovin, suin și avicol, pentru anul 2022, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,…