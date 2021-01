Se mai redeschid școlile din 8 februarie? Răspunsul ministrului Educației Tulpina britanica de coronavirus incepe sa se raspandeasca și in Romania. Ministrul Educației spune referitor la redeschiderea școlilor din 8 februarie ca decizia va fi luata in urma discutiilor cu principalele institutii din domeniu medical. „Am vazut chiar si astazi aparitia unei noi tulpini, lucru care ne indeamna inca si mai mult la prudenta, prudenta pe care am luat-o in calcul pentru discutia din 2 februarie in care noi vom merge cu realitatile din educatie, cei din sanatate, fie ca vorbim de DSP, de Ministerul Sanatatii, de INSP, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta vor veni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

