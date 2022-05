Se mai poate resuscita Avioane Craiova S.A?

Stiri pe aceeasi tema

- "Vrem sa stim care e situatia contractelor pe care le avem, care e situatia fortei de munca si cum putem sa dezvoltam un plan impreuna pentru a atrage contracte si pentru a debloca anumite proiecte care la un moment dat nu au fost finalizate.Am vazut demonstratia aviatica si am discutat cu pilotii despre…

- "Vrem sa stim care e situatia contractelor pe care le avem, care e situatia fortei de munca si cum putem sa dezvoltam un plan impreuna pentru a atrage contracte si pentru a debloca anumite proiecte care la un moment dat nu au fost finalizate.Am vazut demonstratia aviatica si am discutat cu pilotii despre…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru a declarat, miercuri, la sediul Electromagnetica Ploiesti, la semnarea memorandumului de intelegere intre Compania Nationala Romarm S.A., Electromecanica S.A. si Raytheon Missiles & Defense, ca conflictul militar de la granita Romaniei ne-a demonstrat ca dezvoltarea…

- Ministrii apararii din tari riverane Marii Negre au discutat despre razboiul din Ucraina, minele care plutesc in deriva si securitatea regionala, intr-o videoconferinta organizata joi, a declarat Ministerul turc al Apararii intr-un comunicat, citat de Reuters. Cu aceasta ocazie, ministrii care au participat…

- Florin Spataru, ministrul Economiei, a facut astazi o vizita la Uzina Dacia Mioveni, dupa ce angajații anunțasera proteste. Acesta a declarat ca susține industria auto din Romania și cauta cele mai bune soluții pentru depașirea situației dificile cu care aceasta se confrunta. „Ma aflu aici pentru a…

- ”Ma aflu aici pentru a discuta cu oamenii care muncesc la Uzina Dacia Mioveni. Am avut un dialog constant cu conducerea Dacia, dar am vrut sa discut si cu salariatii. Stiu ca pentru depasirea noilor provocari de ordin economic-financiar cu care se confrunta personalul de aici trebuie sa avem in vedere…

- Razboiul din Ucraina a creat adevarate drame umane. Conform ONU este cea mai mare criza umanitara din ultimii 30 de ani. Conform rapoartelor, 343.515 refugiați ucraineni au intrat in Romania de la inceputul invaziei rusești și pana acum, dintre care 258.844 au plecat mai departe spre alte țari, potrivit…

- ”Am creat un grup de lucru, la nivelul Ministerului Economiei, am chemat asociatiile profesionale si companiile pentru a vedea care este impactul acestui conflict care acopera Ucraina, dar vorbim si de Federatia Rusa si de Belarus. Toate aceste zone de conflict din care veneau o parte din materii prime…