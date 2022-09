Se mai întâmplă şi minuni. Condusă aproape tot meciul, SCM Poli a avut un finiş fantastic SCM Politehnica Timișoara a invins HC Buzau, pe teren propriu, in etapa a doua a Ligii Naționale masculine de handbal. Banațenii au invins cu 32-30 (14-15), dupa ultimele 9 minute de vis. Buzaul a condus cu 4-0 in debutul partidei, alb-violetii incercand o lupta de recuperare, iar oaspetii mai aveau un gol avans dupa 30 ... The post Se mai intampla si minuni. Condusa aproape tot meciul, SCM Poli a avut un finis fantastic appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM intalnește Dinamo, la București, sambata, la ora 12.45, in etapa a patra, prima din returul Ligii Naționale de Rugby, faza play-off. Dupa aceasta runda, intrecerea interna se oprește vreme de patru saptamani, pentru meciurile selecționatei Lupii Romaniei. In tur, alb-violeții au invins cu 21-15,…

- CSM Bucovina Suceava a obținut o victorie foarte importanta in deplasare, in etapa a II-a a play-out-ului Ligii Naționale de Rugby, invingand duminica de o maniera clara CSU Alba Iulia, scor 34-12.Meciul a inceput echilibrat, pe contre, cu o echipa a Sucevei superioara pe gramada. Sucevenii au ...

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe SCM USV Timisoara cu scorul de 38-27 (13-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii Nationale de rugby. ”Zimbrii” au facut o repriza secunda excelenta, dupa ce au fost condusi la pauza. Baimarenii au marcat cinci eseuri si…

- Start in forța! Handbaliștii de la Poli joaca in avans meciul din prima etapa a Ligii Naționale. Ei intalnesc una dintre reprezentantele Romaniei in cupele europene. Partida Potaissa Turda – SCM Politehnica Timișoara este programata miercuri, 24 august, la ora 18.00, deoarece clujenii joaca duminica…

- Aflata alaturi de echipa alb-violeta inca de la inceputul pregatirii, Nikolina Cakovic este oficial jucatoarea Politehnicii Timișoara. In varsta de 20 de ani, Nikolina este originara din Muntenegru și joaca pe postul de atacant/extrema. Vine la Timișoara dupa o experiența in Grecia, la FC Doxa, anterior…

- Am mai zis noi ca nu ne mai poate surprinde nimic la capitolul bataie de joc din partea lanturilor de magazine, dar fiecare zi vine cu noi ciudatenii. La Profi din Baicoi, o clienta a avut parte de o calatorie in timp. Dupa ce a cumparat o caserola cu ardei copti, femeia a observat ca acestia…

- Ripensia Timișoara a trecut cu 2-1 de CSC 1599 Șelimbar, intr-un joc de verificare disputat astazi, 20 iulie, la Simeria. Banatenii au acut doua victorii si o infrangere in cadru cantonamentului de la Hateg. Roș-galbenii au inceput cu: Dobre – Zamfirescu, Țieranu, Lalic, Fridrich – Calin, Stoi, Ene…

- Echipa de handbal SCM Politehnica Timisoara reia luni, 18 iulie, antrenamentele pentru noul sezon al Ligii Naționale de handbal. Alb-violeții vor avea aproape șase saptamani la dispoziție pentru a pregati startul.