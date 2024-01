Dupa ce a decis sa scape de pachetul de 20% din acțiunile deținute la Engie Romania, contra unei sume de 87 milioane de euro, Fondul Proprietatea anunța lichidari masive de active și la celelalte companii romanești, pe care le va opera in acest an. Astfel, Fondul a transmis ca va vinde in 2024 toate deținerile […] The post Se lichideaza Fondul Proprietatea? Vanzari masive de acțiuni first appeared on Ziarul National .