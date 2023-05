Stiri pe aceeasi tema

- InfoCons a realizat un studiu pe baza produselor tip muștar ce se regasesc pe piața din Romania.Din punct de vedere al ingredientului principal (boabe de muștar / semințe de muștar sau faina de muștar) din compoziție:Boabe de muștar / semințe de muștar intr-o proporție cuprinsa intre 10 și 55% din compozițieDintre…

- ADVERTORIAL. MEMO Unitate Protejata, organizație specializata in sprijinirea persoanelor cu dizabilitați, anunța o inițiativa revoluționara care vizeaza incluziunea acestora pe piața muncii. Afla cum aceasta abordare inovatoare transforma viețile angajaților cu dizabilitați și cum contribuie la crearea…

- Produsele din hartie sunt o parte esentiala a activitatilor zilnice de curatenie si a ingrijirii personale. Acestea includ servetele, hartie igienica, prosoape de hartie pentru baie, prosoape de bucatarie si multe altele. Desi pot parea produse usor de trecut cu vederea pentru multe persoane, importanta…

- Departamentul de Sanatate Publica al Universitații Babeș-Bolyai (UBB) și MSD Romania anunța lansarea unui proiect de cercetare in politici de sanatate care va analiza modul in care imbunatațirea nivelului de alfabetizare in domeniul cancerului poate contribui la reducerea inechitaților in tratarea…

- InfoCons a realizat un studiu pe produsele tip cutii cu bomboane (trufe, praline si bomboane cu ciocolata) ce se regasesc pe piața din Romania, in contextul celebrarii Zilei Femeii. In total au fost analizate 126 de produse. Bomboana de ciocolata sau praline – desemneaza produsul de marimea unei singure…

- Accesul pe piata interna si externa al produselor agroalimentare romanesti trebuie sa fie un obiectiv strategic al programului de guvernare, a declarat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. Acesta a subliniat ca necesitatea dezvoltarii unei strategii nationale pentru agricultura si sectorul industriei…

Guvernul Columbiei a prezentat marti un plan major de dezarmare, care include posibilitatea acordarii unor sume de bani persoanelor care predau armele ilegale pe care le detin, anunța Rador.