- Republica Moldova are stocuri de gaze naturale in Romania. Anuntul a fost facut de reprezentantii Guvernului de la Chisinau, potrivit carora cele 15 milioane de metri cubi de gaze au fost transportate in tara vecina pentru perioada starii de urgenta.

- Potrivit unui comunicat de presa al IS Calea Ferata a Moldovei, din volumul total 40% din volumul total constituind produse cerealiere transportate pentru export, 30% - transport de marfuri in tranzit, iar restul de 30% a constituit importul și transportarea locala de marfuri, printre care materiale…

- Unde se duc banii din vanzarile carții lui Codin Maticiuc despre Nuțu Camataru O surpriza pentru toata lumea la final de 2021, Codin Maticiuc a lansat o noua carte. Volumul se numește „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Camataru”. Este o carte biografica ce spune povestea lui Nuțu Camataru.…

- Azerbaidjanul și Ucraina intenționeaza sa dubleze volumul comerțului bilateral pana in 2024. Asta au convenit președintele azer, Ilham Aliev, si omologul sau ucrainean, Vladimir Zelenskii, in cadrul unei intrevederi desfașurate la Kiev.

- Ianuarie vine pentru multi dintre noi cu iluziile unui nou inceput si rezolutii pentru o viata mai sanatoasa. Sa ne apucam de un sport, sa renuntam la fumat, sa citim mai mult. Tot in ianuarie multi abandonam promisiunile de An Nou. Insa nu trebuie sa fie asa. Iata o lista de sfaturi prin care ne putem…

- Potrivit Chainalysis, adresele ilicite detin deja criptomonede in valoare de peste 10 miliarde de dolari, majoritatea fiind detinute de portofele asociate cu furtul cripto. Adresele ilicite sunt definite ca portofele legate de activitati criminale, cum ar fi ransomware, scheme Ponzi si escrocherii.…

- Joan Didion și-a stabilit o voce distinctiva in ficțiunea americana inainte de a scrie reportaje politice și scenarii, noteza The New York Times . S-a remarcat ca scriitoare la sfarsitul anilor 1960 in calitate de practicanta a „noului jurnalism”, care aborda o perspectiva narativa mult mai personala…

- S-a stins din viața prozatorul Iulian Neacșu. Acesta va fi inhumat astazi, la Cimitirul Bellu din Capitala. Prietenii și oamenii care l-au iubit și l-au admirat și-au exprimat regretul pentru trecerea in neființa a marelui scriitor.Iulian Neacșu s-a nascut la 13 decembrie 1941, in comuna…