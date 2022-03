Se implinește o luna in curand de la eliminarea starii de alerta, insa inca avem peste 3.000 de infectari raportate zilnic. In acest sens, exista cateva ingrijorari in randul populației, insa Alexandru Rafila le va elimina odata cu declarațiile sale. Ministrul Sanatații susține ca nu se discuta despre restricții, in ciuda numarului de infectari, insa situația este monitorizata. „Nu am discutat in guvern in niciun fel introducerea resticțiilor. Monitorizam situația. Trendul este ascendent, rata de reproducere a infecției este 1,13, de fapt era ieri 1,13, deci e clar ca trendul este crescator. Situația…