Se întâmplă și la alții: Autoritățile din Sydney au cumpărat feriboturi prea înalte pentru podurile din oraș Oficialii din Sydney au admis ca 10 noi feriboturi cumparate de autoritați sunt prea înalte pentru o parte din podurile din oraș, pasagerii de pe puntea de promenada fiind nevoiți sa paraseasca zona sau sa se fereasca în momentul în care navele trec pe sub un pod, scrie CNN.



Navele construite în Singapore și Indonezia urmeaza sa fie date în folosința mai târziu în cursul anului și se lauda cu o punte de promenada de pe care pasagerii se pot bucura de peisajele din cel mai mare oraș al Australiei. Însa aceștia vor fi nevoiți sa se fereasca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

