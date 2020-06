Stiri pe aceeasi tema

- Conform cercetatorilor, virusul a fost introdus in comunitate cu cel puțin 1300 de ocazii. Descoperirea a dus la noi critici pentru guvernul britanic care a ratat mai multe oportunitați de a opri raspandirea infecției in februarie și martie, scrie digi24. Studiul, realizat pentru descoperirea…

- Lyon, Toulouse și Amiens au contestat in justiție decizia Ligii de a opri definitiv campionatul dupa ce Guvernul a interzis sportul in Franța pana la 1 septembrie din cauza pandemiei de COVID-19. Dupa procesul intentat de cele trei cluburi, un judecator de la Tribunalul Administrativ din Paris a analizat…

- Cum piața forței de munca s-a clatinat inca de la primele semne ale crizei generate de coronavirus, semnalele venite din acest sector au fost in pricipal legate de reduceri salariale și disponibilizari. Intre timp insa, au aparut și semnale pozitive,...

- In ultima perioada s-a tot vehiculat ca Oana Roman are probleme financiare și ca resimte efectele pandemiei, aproape toate proiectele ei fiind sistate. De curand, fiica fostului premier a scos la vanzare un ceas luxury pe care spera sa ia 1500 de euro. De curand, Oana Roman a recunoscut ca are probleme…

- Ministrul francez al Sanatați a declarat miercuri ca ia "foarte in serios" apariția in Franța a unei boli inflamatorii grave la copii, subliniind insa ca nu exista inca destule elemente pentru a stabili o legatura cu noul coronavirus, scrie AFP. Autoritațile sanitare britanice au lansat recent o alerta…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut intr-o scrisoare deschisa catre italieni si publicata joi de cotidianul La Repubblica , ca blocul european a gresit pentru ca nu a sprijinit Italia inca din primele zile ale crizei coronavirusului, dar a subliniat ca acum acest lucru…

- Viorica Dumbraveanu: In prezent avem 49 de cazuri confirmate cu coronavirus de tip nou. Dintrecestea, 28 sunt de import (Italia, Marea Britanie, Franța, Cehia, Elveția și Ucraina), iar 21 - cu transmitere locala (Chișinau, Soroca, Hincești.