Se întâmplă la Sf. Gheorghe: ”Oamenii sunt speriați de împușcăturile foarte puternice” Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad spune ca l-a contactat pe ministrul Apararii pe tema exercițiului militar desfașurat marți la Sfantu Gheorghe, dupa ce mai mulți locuitori ai orașului i-au spus ca impușcaturile puternice i-au speriat. Edilul a precizat ca, in contextul dat – al conflictului militar din Ucraina, astfel de activitați ar trebui anunțate din timp catre populație. In același timp, primarul i-a cerut ministrului sa nu se mai desfașoare astfel de exerciții militare intensive in apropierea orașului. „Astazi, mai mulți locuitori din Sfantu Gheorghe mi-au spus ca oamenii sunt speriați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Sfantu Gheorghe s-au speriat rau, marți, dupa ce au auzit impușcaturi foarte puternice care veneau dinspre poligonul militar. Mai mult, unii au crezut chiar ca a inceput razboiul. Era vorba de fapt de exerciții militare desfașurate in apropierea orașului de mai multe batalioane de vanatori…

- Azi, 5 Aprilie 2022, se desfașoara un exercitiu de instrucție colectiva, cu muniție de manevra, in poligonul Paiș din Sfantu Gheorghe, județul Covasna, intre militarii din cadrul Batalionului 22 Vanatori de Munte ,,Cireșoaia” și militari din cadrul Batalionului 21 Vanatori de Munte ,,General Leonard…

- Dupa ce a fugit in Polonia impreuna cu fiica și nepoata ei, Lyubov Zaremenna din Mykolaiv a vizitat stația centrala de autobuz din Varșovia pentru a verifica posibilele legaturi de intoarcere in Ucraina luni. „Da, e rau, e infricoșator. Dar nu renunțam, totul va fi bine”, a spus barbatul de 47 de ani,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Speriați de razboiul din Ucraina, romanii au inceput sa se inghesuie in centrele in care se elibereaza pașapoarte. Este aglomerație, in special, in marile orașe. Oamenii vor sa aiba documentele de calatorie in cazul in care situația de agraveaza și in țara noastra și trebuie sa plece. La Brașov sunt…

- ”PNL si PSD Sector 1 au lasat astazi fara ajutor si fara hrana 800 de refugiati din Ucraina care sunt gazduiti de catre Primaria Sectorului 1. Consilierii social-democrati si liberali au parasit sala de consiliu atunci cand trebuiau sa voteze proiectul de buget pe anul 2022”, a scris, marti, pe Facebook,…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, a afirmat ca a primit doua e-mailuri de la Odesa in care autoritatile din orasul din Ucraina cereau ajutoare, in special militare, precizand ca le-a redirectionat catre ministrul Apararii, Vasile Dincu, si catre premierul Nicolae Ciuca. Edilul a precizat ca s-au…

- Probabilitatea ca Romania sa fie tinta unor actiuni ofensive conventionale ale Federatiei Ruse este „minima”, a afirmat joi seful Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Daniel Petrescu. „Estimarile care anuntau iminenta unei invazii a fortelor Federatiei Ruse in Ucraina s-au confirmat. Escaladarea…