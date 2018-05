Se insoara Jon Snow. Cum arata invitatia la nunta! Potrivit zvonurilor, invitatiile de nunta ale lui Harington si Leslie au printata imaginea lui Jon Snow, personajul interpretat de Kit, in Game of Thrones. Daily Mail anunta ca: „Cei 200 de invitati la nunta lui Kit cu fosta sa colega, Rose Leslie, au primit plicuri pe care erau timbre cu Jon Snow.”. Timbrele, editie limitata, au fost publicate de serviciul postal britanic la inceputul acestui an. Ele pot fi achizitionate de colectionari sau fani ai indragitului serial, de la Royal Mail. Did you know we produce special coin and medal products…